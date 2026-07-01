Golpe al narcotráfico: incautan más de 9 toneladas de marihuana en operación entre Perú y Colombia

Las autoridades destacaron que el cargamento fue interceptado antes de ser distribuido en mercados regionales, evitando su circulación en redes criminales.

Un operativo conjunto entre autoridades de Perú y Colombia permitió la incautación de 9 mil 229 kilogramos de marihuana en el distrito de Ramón Castilla, en la región Loreto, en lo que representa un duro golpe a las redes de narcotráfico que operan en la zona fronteriza amazónica.

El cargamento fue hallado en el sector Bellavista de Callarú, donde los efectivos policiales intervinieron un centro de acopio clandestino que contaba con sistemas de vigilancia y logística para el almacenamiento de la droga.

Según el Comando Operacional de la Amazonía, la droga estaría vinculada al grupo armado Comandos de Frontera, organización criminal dedicada al traslado de sustancias ilícitas a través de corredores fluviales en la Amazonía.

TRABAJO EN CONJUNTO

La intervención fue ejecutada por el Comando Unificado PUMA, integrado por la Armada Nacional de Colombia, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fronteras de la Policía Nacional.

El operativo se activó tras recibir información estratégica de inteligencia, lo que permitió desplegar unidades especializadas de reconocimiento y monitoreo para rastrear las rutas utilizadas por las organizaciones criminales.

OPERATIVO BINACIONAL

Por otro lado, las autoridades destacaron que la cooperación binacional fue clave para interceptar este cargamento antes de que fuera distribuido en mercados regionales, reafirmando el trabajo conjunto para combatir el narcotráfico en la frontera amazónica.