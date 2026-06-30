¡Expectativa total! Reabren moderna catedral por histórica visita del papa León XIV

A raíz de la llegada del papa León XIV al país en el mes de noviembre, se han comenzado a afinar una serie de detalles relacionados con su arribo y estadía durante una semana, periodo en el que visitará varias regiones del país.

En una de esas regiones, como Chiclayo, ya se venían ejecutando obras de reestructuración en la Iglesia Santa María Catedral, que tras cinco meses de trabajos de remodelación volvió a abrir sus puertas.

Esta restauración estuvo a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, con una inversión aproximada de dos millones y medio de soles. Se trata del templo donde Robert Prevost presidía sus misas durante su labor pastoral en la diócesis.

APERTURA DE LA IGLESIA

La apertura se realizó con una misa que congregó a una gran cantidad de personas, quienes incluso tuvieron que seguir la ceremonia desde los exteriores a través de pantallas instaladas. En ese contexto, algunos fieles recordaron las labores del papa durante su estadía en Chiclayo. “Tengo mucha fe y aca lo he conocido en la catedral, ha hecho mucha obra de bienestar social y humanitario”, agregó una ciudadana.