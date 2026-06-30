Detienen a sujetos que asaltaron camión en el Cusco: atraco dejó seis muertos y cinco heridos

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la policía detuvo a dos integrantes de la banda criminal Los Patrones del Sur, que el pasado 25 de junio asaltaron un camión en el distrito cusqueño de Quiquijana, atraco que dejó seis personas muertas y cinco heridas.

Como se recuerda, los criminales habían bloqueado la vía con piedras para interceptar el vehículo, dispararon contra el conductor varias veces pues se negó a detenerse, haciendo que perdiera el control del camión y se precipitó a un barranco.

Los detenidos son Joel Salazar, alias “Montana” (18), y Juan Pacheco, alias “Pacheco” (39), fueron intervenidos en los distritos de Santiago y San Jerónimo, se les decomisó chalecos y gorras con distintivos de la PNP, municiones, droga y celulares.

PENAL DE CHALLAPALCA

Los otros miembros de la organización criminal ya han sido identificados y permanecen prófugos. Se trata de alias “Quiswar”, con antecedentes por delitos graves y pasó por el penal de Challapalca, estuvo preso 10 años; alias “Chucky” y alias “El Gordo”.

Según se conoció, la banda delictiva operaba en Cusco, Arequipa, Puno, Puerto Maldonado e incluso Bolivia, desplazándose entre estas regiones para dificultar el accionar de las autoridades. Se dedicaban a asaltar buses, camiones, comercios y grifos.