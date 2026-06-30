Paro en Moquegua: medida contra modificación de límites territoriales deja un muerto

Esta mañana, el paro indefinido convocado en Moquegua para exigir al Ejecutivo observar el proyecto de Ley N.° 11658, al considerar que afectaría los límites territoriales de la región, comenzó con el bloqueo de vías.

Por ejemplo, el puente Montalvo, uno de los más transitados, fue bloqueado por manifestantes que colocaron piedras, arbustos y llantas para impedir el paso de vehículos, ómnibus y camiones, que quedaron varados.

Por otro lado, como medida preventiva, la UGEL Ilo suspendió las clases presenciales y virtuales en todos los colegios públicos y privados. La entidad informó que más adelante brindará la fecha para el reinicio de clases.

NO HAY CLASES

También varios establecimientos comerciales, entre ellos el Mercado Central de Moquegua y otros negocios, redujeron o suspendieron temporalmente sus actividades por seguridad y otros para acatar la paralización.

Una de las consecuencias más graves de la jornada de hoy ocurrió en la Panamericana Sur: el chofer de una camioneta murió al impactar contra rocas colocadas sobre la vía durante los bloqueos; su copiloto resultó herido.