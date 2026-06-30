Hombre muere durante vuelo en parapente: se despista y estrella contra un cerro en Arequipa

Un vuelo de parapente por los cerros de Mollebaya, en Arequipa, terminó en tragedia. Roger T. (62) murió cuando practicaba este deporte de aventura, que lo realizaba de manera independiente, solo con la compañía de amigos.

Por causas que son materia de investigación por parte de la policía, el sujeto se despistó y perdió el control durante el recorrido aéreo y terminó impactando contra un cerro, quedando gravemente herido en una zona de difícil acceso.

La emergencia fue reportada por Elito Ferreyros, quien acompañaba la actividad desde tierra. Hasta el lugar acudieron bomberos y agentes de la comisaría del sector, quienes evacuaron a la víctima con dificultad por lo difícil del terreno.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Durante el descenso, los paramédicos le practicaron en distintas oportunidades maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos, el hombre no respondió y su fallecimiento fue confirmado minutos después.

Tras bajar del cerro, el cuerpo fue trasladado hasta un punto cercano a la carretera, donde permaneció bajo custodia policial hasta la llegada del representante del Ministerio que ordenó su traslado a la morgue central de Arequipa.