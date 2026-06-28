Desvalijan conocida iglesia evangélica en Chiclayo: se llevan bienes valorizados en S/100.000

Ladrones ingresaron anoche a la iglesia evangélica “Ebenezer” de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, y se llevaron dinero en efectivo, así como objetos de valor. Se hicieron de un botín de unos 100 mil soles.

Para poder ingresar al templo, ubicado en la cuadra 38 de la avenida Venezuela del distrito de José Leonardo Ortiz, los delincuentes derribaron un vetusto panel publicitario que estaba instalado junto al techo de la iglesia.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Una vez en el interior, sustrajeron televisores LCD, computadoras, laptops, consolas, equipos de sonido, máquinas soldadoras, amoladoras, sillas de plástico, cables, prendas de vestir, etc., además de S/18,000 en efectivo.

También arrancaron las cámaras de videovigilancia y se las llevaron con todos los equipos DVR donde se almacenaban las grabaciones, para no ser identificados. El caso fue denunciado en la comisaría del sector.