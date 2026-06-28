Moquegua: miembros de banda 'Los Raqueteros de Alto Ilo' fueron condenados a 33 años de prisión

La Fiscalía informó que cuatro integrantes de la organización criminal 'Los Raqueteros de Alto Ilo', en la región Moquegua, fueron condenados a 33 años y nueve meses de prisión por el delito de robo agravado con uso de armas de fuego.

Los sentenciados, Jordi Ríos García (21), Rafael Martínez Melchor (48), Ken Guerra Vela (33) y Katherine Flores Pérez (40), operaban bajo la modalidad de ‘raqueteo’, interceptando con violencia a sus víctimas en la vía pública.

TESTIMONIO DE VÍCTIMAS

Fueron intervenidos el pasado 16 de agosto de 2025 en la provincia de Ilo, luego de golpear y asaltar a tres personas. Se desplazaban en un vehículo reportado como robado. Se les incautó un arma de fuego, celulares, billeteras y dinero.

Durante el proceso, el fiscal Hugo Condori presentó peritajes, registros de cámaras de seguridad, testimonios de las víctimas y el arma incautada, lo que permitió sustentar la condena contra los integrantes de la banda delincuencial.