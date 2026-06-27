Dos detenidos deja operativo contra el contrabando en Tacna: incautaron mercadería por 140 mil soles

Agentes de la Policía Nacional intervinieron en una calle de Tacna un vehículo cargado con varias cajas de licores importados, que no tenía la documentación legal para su ingreso al país. Se detuvo a dos personas implicadas en presunto delito de contrabando.

Los detenidos con Jhony V. (35) y Noemí M. (32), conductor y pasajera. La camioneta trasladaba cinco cajas de ron Flor de caña, 10 cajas de whisky Jack Daniels, 43 cajas de ron Abuelo, seis cajas de whisky Johnnie Walker, 19 cajas de licor Jaggermeister.

ZONA FRANCA

Las autoridades incautaron la moderna camioneta que fue valorizada en S/ 100 mil y la mercancía de contrabando valorada en S/ 40 mil. Las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de la Policía Fiscal por disposición del Ministerio Público.

Trascendió que los licores incautados fueron importados mediante la zona franca de la ciudad de Tacna, pero serían mercancías que no pueden salir del referido sector ni de la zona comercial sin cumplir con los trámites correspondientes y el pago a Aduanas.