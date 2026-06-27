La Libertad: tres personas heridas deja balacera en exteriores de la Universidad César Vallejo

Primeros informes señalan que dos estudiantes y una niña resultaron heridos de bala luego que sujetos atacaron a conductores de mototaxis en el paradero ubicado afuera del campus de la Universidad César Vallejo, sede Chepén, en la región La Libertad.

Testigos refieren que dos hombres llegaron anoche, en una moto, hasta el paradero y uno de ellos, sin mediar palabra, disparó contra las unidades; los conductores se lanzaron al suelo, las balas perdidas ingresaron a la sede universitaria hiriendo a personas.

VIOLENTAS ACCIONES

En un comunicado, la casa de estudios confirmó que dos de las personas heridas son parte de su comunidad estudiantil y lamentaron estos hechos de violencia. Señalan que están brindando el apoyo necesario a los muchachos durante su atención médica.

Finalmente, la Universidad César Vallejo exigió a las autoridades competentes una investigación inmediata sobre lo sucedido, que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicarles todo el peso de la ley por sus violentas acciones.