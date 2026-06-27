Menor de 15 años fue hallada sin vida en una calle de Cajamarca: se encontraba embarazada

El suceso ha conmocionado a la región Cajamarca. Una adolescente de 15 años, que se encontraba en un avanzado estado de gestación, fue hallada sin vida a pocos metros de su vivienda, en la ciudad de Cutervo.

La familia de la menor sospecha que detrás del crimen estaría su expareja, quien, según denuncian, ejercía violencia contra la muchacha. Señalan que el sujeto la golpeaba constantemente, casi siempre por celos.

EXPAREJA ESTÁ DESAPARECIDO

Exigieron que las investigaciones sobre el caso se desarrollen con celeridad para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la joven y de su bebé en gestación.

Sus compañeros de colegio se mostraron muy conmovidos por lo sucedido con la adolescente. Según se conoció, la expareja de la muchacha está desaparecida; estaría viviendo en Lima, en la casa de unos tíos.