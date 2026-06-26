Colapsa techo de un colegio en Tarma: alumnos reciben clases temporalmente en una iglesia

Desde hace unas semanas, debido al deterioro de su infraestructura por el paso de los años, la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Maco, distrito de Tapo, provincia de Tarma, región Junín, fue declarada inhabitable.

Presenta grietas en sus paredes, la cobertura está dañada, algunas aulas no tienen puertas; además, parte del techo de calamina se desprendió por los fuertes vientos. Por ello, los alumnos estudian en diversos lugares, entre ellos una iglesia.

AULAS PREFABRICADAS

Ante esta situación, padres de familia, autoridades distritales y provinciales gestionan la donación inmediata de cinco aulas prefabricadas ante el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) con la intervención del Gobierno Regional.

Al respecto, el responsable de la Secretaría Técnica de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Tarma, Iván Díaz, señaló que los oficios ya se han remitido y deben ser enviados al PRONIED para que se concrete la donación a la brevedad posible.