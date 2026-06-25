Trujillo: intervienen a escolar acusado de vender droga a sus compañeros de colegio

Esta mañana, un alumno del colegio Santa María del distrito de La Esperanza, en Trujillo, región La Libertad, fue intervenido al interior del plantel en posesión de droga que iba a vender a otros escolares.

A la escuela llegaron agentes de la comisaría Jerusalén/Wichanzao tras la alerta de los padres de familia, quienes denunciaron que un estudiante comercializaba sustancias ilícitas a sus compañeros.

SE TRATARÍA DE LA DROGA TUSI

Tras intervenir al menor de 16 años, se le encontraron dos bolsas transparentes con polvo rosado. Luego de las diligencias, se informó que se trataría de la droga conocida como Tusi, que vendería en el plantel.

Las autoridades confirmaron que el operativo fue supervisado por la dirección del colegio. Ante las evidencias contundentes, el adolescente fue trasladado inmediatamente a la sede policial, informa Correo.