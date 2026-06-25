Acribillan a esposos en La Libertad: se trataría de un ajuste de cuentas

Según primeros informes, unos esposos fueron asesinados a balazos por sicarios en motocicleta, testigos refieren que los venían siguiendo desde hace varias cuadras.

La pareja fue baleada en el sector La Calamina, cerca al centro poblado Barraza, en el distrito de Laredo, en Trujillo, región La Libertad, los esposos estaban en un motocar.

FEROCIDAD DEL ATAQUE

La identidad de las víctimas se mantiene en absoluta reserva, solo se conoció que la mujer tenía 39 años y el hombre 45, tampoco se informó a qué se dedicaban.

Para la Policía Nacional, por la modalidad y ferocidad del ataque se trataría de un ajuste de cuentas, las investigaciones revelarán los motivos del mortal atentado.