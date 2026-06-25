Dos trabajadores heridos y daños materiales de consideración deja ataque contra minera en La Libertad

Según informa Andina, dos trabajadores heridos y daños materiales de consideración dejó un nuevo atentado con explosivos contra la Compañía Minera Poderosa, ubicada en el distrito y provincia de Pataz, región La Libertad.

En un comunicado, la empresa señala que desconocidos lanzaron, la madrugada de ayer, una carga explosiva por encima del muro perimetral del complejo, provocando una fuerte detonación en el área de las oficinas administrativas.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los dos empleados lesionados, recibieron los primeros auxilios en el lugar, pero debido a la gravedad de sus dolencias, fueron trasladados inmediatamente a la ciudad de Trujillo para recibir atención especializada en un nosocomio.

Asimismo, los representantes de la empresa señalaron que están colaborando con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para que puedan identificar y capturar a la brevedad posible a los responsables del atentado.