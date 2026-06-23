Junín: cantante folclórica resulta herida tras caída de camioneta a río Perené

La artista viajaba junto a su familia rumbo a Jauja cuando el vehículo en el que se desplazaban se accidentara en Chanchamayo.

Momentos de angustia se vivieron en la provincia de Chanchamayo, región Junín, luego de que una camioneta cayera al río Perené a la altura del sector Belén Pucharini, en el distrito de Perené. El accidente dejó cuatro personas heridas, entre ellas la cantante folclórica Meliza Carlos Salomé, mientras que su esposo fue reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente.

De acuerdo con la información preliminar, la artista viajaba acompañada de su esposo Hayden Barzola Hilario, su menor hijo y su hermano Gino Carlos Salomé cuando ocurrió el accidente. Los ocupantes lograron salir del vehículo con ayuda de pobladores y equipos de emergencia, pero Barzola Hilario no pudo ser localizado luego de caer al caudaloso río.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados a un establecimiento de salud en Yurinaki para recibir atención médica. Según se informó, la cantante retornaba con su familia hacia Jauja después de cumplir una presentación artística y tenía previsto continuar su agenda con un concierto programado en la provincia de Satipo.

OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo, compañías de Bomberos y brigadas de emergencia mantienen un intenso operativo de búsqueda en la zona para ubicar al esposo de la artista. Las autoridades también iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el accidente.