Bajas temperaturas matan ganado ovino en Junín: frío extremo llega a los 12 grados bajo cero

Según informan las autoridades, debido a las fuertes heladas que afectan estos días las zonas altas de la región Junín, hasta el momento se ha reportado la muerte de 80 cabezas de ganado ovino en poblados de las provincias de Junín y Yauli.

El Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi) informó que estos días el frío llega hasta 12 grados bajo cero en esas zonas. Al respecto, la Dirección Regional Agraria de Junín trabaja con los ganaderos para mitigar esta situación.

APOYO DEL ESTADO ES MÍNIMO

Sobre el tema, el exalcalde de Yanacancha, Cruger Miranda, dijo que el apoyo del Estado es mínimo para los productores, pese a que ya se sabe que en esta época del año el frío es intenso, no hay pasto para el ganado; la helada los secó.

Por su parte, el alcalde de Ondores, Orlando Laureano, indicó que su zona es netamente ganadera, ubicada a 4100 metros de altitud; no hay alimento para el ganado vacuno y ovino, no hay agua, los puquiales se han congelado, informa Correo.