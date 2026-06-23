Dos hermanitos graves tras sufrir quemaduras al caerles olla con agua hervida en Piura

El terrible accidente se registró el último sábado en el asentamiento humano Los Portales, provincia de Sechura, región Piura. Dos niños resultaron con quemaduras en sus cuerpos tras caerles una olla con agua hervida.

Según se conoció, la madre lavaba los utensilios en la cocina cuando su hijo de 10 años intentó prepararse una taza de té. En ese momento su hermana entró corriendo y accidentalmente provocó la caída de la cacerola.

GASTOS DEL TRATAMIENTO

Ambos hermanos resultaron heridos y trasladados a un nosocomio cercano. La niña presenta quemaduras de segundo grado en el rostro, pecho y abdomen, mientras que su hermanito sufrió lesiones de consideración.

Los padres piden apoyo para cubrir los gastos del tratamiento y de las medicinas. También solicitaron que la niña sea trasladada a la brevedad posible a un hospital de mayor complejidad para atender sus quemaduras.