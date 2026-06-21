Nuevo Chimbote: detonan explosivo en vivienda de empresario dedicado al rubro de espectáculos

Esta madrugada, se registró una explosión en el frontis de una vivienda ubicada en la urbanización Buenos Aires, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash.

Investigaciones preliminares señalan que un hombre vestido totalmente de negro llegó al lugar a bordo de una motocicleta y dejó el artefacto explosivo para luego escapar rápidamente.

RECONOCIDO EMPRESARIO

Según se conoció, el propietario de la vivienda es un reconocido empresario del rubro de espectáculos en la región, cuya identidad se mantiene en reserva por medidas de seguridad.

La explosión provocó daños leves en la fachada de la propiedad. Trascendió que el empresario dijo a la Policía que investiga el caso que nunca ha sido extorsionado ni ha recibido amenazas.