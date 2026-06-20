Tacna: alcalde es detenido tras denuncia por tocamientos indebidos

Un hecho bochornoso se registró en la provincia de Tacna, donde, durante una celebración previa al Día del Padre, el alcalde Samuel Cueva, del distrito de Los Palos, fue detenido tras ser acusado de agredir a una mujer.

La víctima, identificada como Catherine Aquise Castillo, quien se encontraba cumpliendo su labor como animadora del agasajo por el Día del Padre, denunció que la autoridad edil habría intentado sobrepasarse con ella.

DENUNCIÓ AGRESIONES

La víctima señaló que fue sorprendida por la espalda por el alcalde, quien la habría sujetado de manera inesperada para luego realizarle tocamientos indebidos. “En una primera oportunidad, este señor me agarra por atrás y me agarra el glúteo”, indicó.

Además, se identificó que otra persona también habría participado en la agresión. Se trataría de una mujer identificada como Sandra Guanacuni Jinchuna.“Él agarra, me empuja y empezó menospreciandome, entonces es donde la otra señorita que no la conozco, ella empieza agarrame los cabellos y entre los dos me empiezan a golpear”, agregó.

CONSECUENCIA DE LA AGRESIÓN

Por otro lado, todos estos hechos desencadenaron graves consecuencias para la víctima, quien presentó lesiones en un dedo y un hematoma en el ojo izquierdo. Debido a ello, las autoridades procedieron con la detención del alcalde para ponerlo a disposición de las investigaciones correspondientes.