Bus se despista e impacta contra una vivienda en Arequipa: accidente deja más de 50 heridos

Esta madrugada, un bus interprovincial se despistó e impactó contra una casa en la provincia de Camaná, región Arequipa. El accidente dejó más de 50 heridos de distinta consideración.

Según se conoció, la moderna unidad, que cubría la ruta Arequipa-Caravelí, chocó contra una vivienda ubicada a un borde de la carretera en el sector Los Cerrillos, distrito de Samuel Pastor.

FIERROS RETORCIDOS

Bomberos, personal del serenazgo y agentes policiales lucharon por más de tres horas para rescatar a los doce pasajeros que terminaron atrapados entre los fierros retorcidos del ómnibus.

Los pasajeros con lesiones de gravedad, tras recibir los primeros auxilios en centros de salud, fueron trasladados a nosocomios de la “Ciudad Blanca” para recibir atención especializada.