Trujillo: padre muere tras rescatar a sus dos menores hijas de un voraz incendio

Un sujeto, identificado como Percy Zumarán, falleció tras rescatar a sus hijas de un incendio que se registró en su vivienda, ubicada en el sector Liberación Social, distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, La Libertad.

Según los vecinos, el hombre escaló una pared y rompió un techo de calamina para auxiliar a sus niñas, de 9 y 10 años. Durante el rescate, el progenitor sufrió lesiones graves producto de las llamas y la inhalación de humo.

CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El padre, quien trabajaba como conductor de transporte público, casi al borde del desmayo, fue llevado por sus familiares a un centro de salud cercado, pero llegó sin vida. Tenía quemaduras en casi todo el cuerpo.

Las primeras investigaciones revelan que el fuego se habría iniciado dentro de la casa tras el uso de una vela. Este elemento habría sido encendido por el corte de energía eléctrica, por segunda noche consecutiva, en la zona.