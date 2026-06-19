Perro pitbull desfigura a niño en Chiclayo: propietaria del animal se encuentra prófuga

El niño de cuatro años que fue desfigurado por un perro pitbull, fue trasladado desde el Hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo al Hospital Edgardo Rebagliati de Lima, para recibir tratamiento especializado.

El ataque se registró el pasado martes, en el distrito de José Leonardo Ortiz, cuando el menor y su madre regresaban a su vivienda tras un paseo. Su vecina había dejado al perro pitbull suelto y sin bozal.

GRAVES HERIDAS

El animal se abalanzó contra la madre y su hijo. El pequeño llevó la peor parte; tiene graves heridas en la mejilla derecha y marcas de mordeduras en la cadera, las piernas y los brazos; su estado es delicado.

Mientras tanto, la dueña del animal, identificada como María Sánchez, permanece no habida. A pesar de que fue notificada por la Policía Nacional para rendir su manifestación, la mujer no acudió a la comisaría.