LEO: La plataforma que revoluciona el plan lector en la selva peruana

En nuestro país, los maestros de aulas multigrado enfrentan el enorme reto de enseñar a niños de primero, segundo y tercer grado de primaria exactamente al mismo tiempo y muchas veces sin las herramientas de conectividad o de alguna otra herramienta que les permita cumplir su trabajo pedagógico.

Pensando en ellos, la Universidad San Martín de Porres ha desarrollado una innovadora plataforma inclusiva llamada LEO plan lector, que funciona sin internet.

La plataforma LEO plan lector es un entorno virtual interactivo diseñado por Universidad de San Martín de Porres, una iniciativa que revoluciona la lectura en los niños en la selva peruana

La Inteligencia Artificial al servicio de la educación

LEO plan lector, busca cerrar las brechas de aprendizaje con estímulos multimedia que hacen que la lectura sea mucho más atractiva para los escolares con ayuda de la Inteligencia artificial.

Sobre esta plataforma la Mg. Ana Romero, Directora General de USMPTV, indica que esta iniciativa nace en un pueblito en la selva que se llama Centroamérica, a dos horas y media de Tarapoto.

“En ese lugar identificamos una escuela unidocente donde una profesora y a su vez directora tenía a su cargo ocho niños y los niños eran de diferentes edades, diferentes edades, de diferentes grados (…) Entonces, como este evento, identificamos esta necesidad y nos quedamos con las ganas de regresar porque vimos a estos niños tan alegres y con tantas ganas de aprender”, señaló la representante de USMPTV.

“Es una herramienta digital que sin internet ellos van a poder tener los libros almacenados tan solo utilizando una computadora y un televisor. Entonces, esto va a permitir luego medir esos rendimientos de los niños, porque el niño que no pueda ver por alguna razón puede escuchar porque la inteligencia artificial le va a leer el cuento y luego y esto va a ser una herramienta de ayuda al docente”, agregó la Mg. Ana Romero.