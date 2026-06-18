Piura: joven enfermero fue asesinado a balazos por resistirse al robo de su motocicleta

Un muchacho, identificado como Jhon Flores García, fue asesinado a balazos la mañana de ayer a la altura del kilómetro 5 de la carretera Tambogrande, región Piura.

La víctima, de 26 años y enfermero de profesión, habría sido atacado por ladrones cuando se desplazaba en su motocicleta, al intentar evitar el robo del vehículo.

MURIÓ EN EL TRAYECTO

La víctima fue hallada gravemente herida junto a su moto, por lo que testigos alertaron a las autoridades. Fue trasladado al Hospital Santa Rosa, pero murió en el trayecto.

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público ya iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.