Vehículo se despista y cae sobre una vivienda en Junín: accidente deja tres personas fallecidos

Según primeras informaciones, dos productores audiovisuales y el chofer del auto que los trasladaba murieron tras sufrir un accidente de tránsito cuando retornaban de cubrir la fiesta en honor a la Santa Cruz de Patay, en Junín.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Buendía, Isamar Stephany Huamantinco Soria y Javier Luis Astete Reyes. Ellos fallecieron la madrugada de este miércoles 17 de junio; se investigan las causas de la tragedia.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

El incidente se registró en el sector de Huaruyoc, distrito de Palca. El auto en el que viajaban se despistó por causas que aún son materia de investigación, cayó por una pendiente y terminó impactando contra una vivienda.

Tras una ardua labor de los bomberos, los cuerpos fueron rescatados y trasladados a la morgue del Hospital Félix Mayorca, mientras la Policía Nacional continúa con las indagaciones para determinar el origen del accidente.