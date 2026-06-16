Camioneta cae a abismo de 150 metros en Pasco: accidente deja un muerto y dos heridos graves

Un accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en la carretera Oxapampa–Pozuzo, en la región Pasco. El suceso, que dejó un muerto y dos heridos graves, se registró en el sector conocido como Siete Curvas.

Según testigos, una camioneta se despistó y cayó a un precipicio de unos 150 metros de profundidad; la tragedia se habría producido cuando intentaban dar pase a una motocicleta en un tramo estrecho de la vía.

BÚSQUEDA Y RESCATE

Tras recibir la alerta, inmediatamente integrantes del equipo de rescate de la ciudad de Pozuzo se desplazaron a la zona del accidente para colaborar con las labores de búsqueda, rescate y auxilio de las víctimas.

Se confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes de la camioneta, mientras los otros dos fueron rescatados con graves lesiones, fueron trasladados a Pozuzo, donde quedaron internados en un nosocomio.