Nacionales

Hace 2 horas

Camioneta cae a abismo de 150 metros en Pasco: accidente deja un muerto y dos heridos graves

Según testigos, la unidad se despistó y cayó al precipicio cuando el conductor intentaba dar pase a una motocicleta en un tramo estrecho de la vía.

Foto Correo



Un accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en la carretera Oxapampa–Pozuzo, en la región Pasco. El suceso, que dejó un muerto y dos heridos graves, se registró en el sector conocido como Siete Curvas.

Según testigos, una camioneta se despistó y cayó a un precipicio de unos 150 metros de profundidad; la tragedia se habría producido cuando intentaban dar pase a una motocicleta en un tramo estrecho de la vía.

BÚSQUEDA Y RESCATE

Tras recibir la alerta, inmediatamente integrantes del equipo de rescate de la ciudad de Pozuzo se desplazaron a la zona del accidente para colaborar con las labores de búsqueda, rescate y auxilio de las víctimas.

Se confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes de la camioneta, mientras los otros dos fueron rescatados con graves lesiones, fueron trasladados a Pozuzo, donde quedaron internados en un nosocomio.


Temas Relacionados: AccidenteHeridosMuertoOxapampaPozuzo

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO