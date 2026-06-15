Papa León XIV: estas son las cinco ciudades que recorrería durante su visita al Perú

Según versiones extraoficiales, el papa León XIV tendría previsto arribar a nuestro país en noviembre próximo y permanecería varios días cumpliendo actividades tanto pastorales como protocolares en distintas regiones.

Trascendió que entre los principales destinos está Lima, punto de inicio de sus actividades oficiales. En esta ciudad se desarrollarían los encuentros con autoridades políticas y representantes de la Iglesia Católica, informa Correo.

OBSERVAR Y BENDECIR

Otra de las ciudades sería Chiclayo, donde el actual pontífice desarrolló parte importante de su labor pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia universal. Este punto es considerado central dentro de su recorrido.

El Callao, Pucallpa y Arequipa también estarían en la agenda, pues son ciudades donde la Iglesia Católica despliega intensas actividades pastorales que, consideran, el religioso debe observar y bendecir durante su visita.