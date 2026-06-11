Kuélap reabre acceso a su emblemática muralla sur tras más de tres años

La reapertura permitirá a los visitantes volver a apreciar una de las imágenes más representativas de Kuélap al inicio del recorrido turístico.

El complejo arqueológico de Kuélap reabrió el acceso a su muralla sur, uno de los sectores más emblemáticos del monumento, que permanecía cerrado desde el colapso ocurrido en abril de 2022. La reapertura permitirá a los visitantes volver a apreciar una de las imágenes más representativas de Kuélap al inicio del recorrido turístico.

Según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, la recuperación de este circuito constituye un paso importante en el proceso de restauración y puesta en valor del principal atractivo turístico de la región.

Las autoridades estiman recibir entre 70,000 y 75,000 visitantes durante este año, cifra que podría incrementarse gracias a la rehabilitación del circuito y al inicio de la temporada alta de turismo. Asimismo, durante el último feriado de Semana Santa se registró un aumento superior al 20 % en el flujo de turistas respecto al mismo periodo del año anterior.

La reapertura coincide además con la normalización de las operaciones del sistema de telecabinas, utilizado por la gran mayoría de visitantes para acceder al monumento.

AFORO MÁXIMO

Actualmente, Kuélap cuenta con un aforo máximo de 864 personas por día y mantiene protocolos de visita orientados a garantizar la conservación del patrimonio arqueológico, incluyendo rutas delimitadas y control de grupos turísticos.

Las autoridades destacaron que los trabajos de recuperación permitieron fortalecer las capacidades técnicas de personal local especializado en conservación patrimonial, así como implementar registros digitales detallados del monumento que facilitarán futuras intervenciones. Con esta reapertura, Kuélap busca consolidar su proceso de recuperación y fortalecer el turismo cultural en la región Amazonas.