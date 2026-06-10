Detienen a otro presunto implicado en el crimen del alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura

En un operativo, la Policía Nacional capturó a otro presunto implicado en el asesinato de Víctor Febre (44), alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, asesinado a balazos el pasado 21 de mayo.

Se trata de William Tezen Gonza (43), conocido con el alias ‘Pochola’, quien fue intervenido la medianoche de este miércoles, 10 de junio, durante una amplia redada en el asentamiento humano Micaela Bastidas, en Piura.

HOMICIDIO CALIFICADO

El sujeto afrontará una detención preliminar como parte del proceso que se le sigue por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado, banda criminal, marcaje y reglaje, así como ofrecimiento para el delito de sicariato.

Por este caso hay otros cinco procesados que ya cumplen en un penal 18 meses de prisión preventiva. Se trata de David Gallo Lozada, John Ponce Torres, Omar Gallo Lozada, Stephanie Criollo Aguirre y Miriam Rosales Torres.