¡Orgullo peruano! La causa rellena entre los mejores platos con atún del mundo

Taste Atlas ubicó a la causa rellena en el octavo lugar de su ranking de los mejores platos con atún del mundo.

La causa rellena, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, continúa ganando reconocimiento internacional y posicionándose como un atractivo para el turismo gastronómico.

Recientemente, la revista Time Out destacó a Lima como el mejor destino gastronómico del mundo para 2026 e incluyó una mención especial a la causa, resaltando su presentación y sabor como parte de la oferta culinaria de la capital peruana.

A este reconocimiento se suma el otorgado por el portal especializado Taste Atlas, que ubicó a la causa rellena en el octavo lugar de su ranking de los mejores platos con atún del mundo. Además, fue el único plato del continente americano presente entre los diez primeros puestos de la clasificación.

Taste Atlas describe a la causa rellena como una preparación elaborada con papa amarilla y rellena tradicionalmente con atún o pollo, acompañada de ingredientes como mayonesa, ají amarillo y jugo de limón. El portal también destaca que suele servirse fría y decorada con aceitunas negras.

VERSATILIDAD

Más allá de sus ingredientes tradicionales, la causa es reconocida por su versatilidad, ya que puede prepararse con distintos tipos de pescados, mariscos, carnes o alternativas vegetarianas, adaptándose a diversos gustos y preferencias.

(Con información de Agencia Andina)