Arequipa: condenan a personero que sustrajo más de 260 cédulas de votación de la segunda vuelta

El juez Walter Marroquín condenó al personero de un partido político por sustraer 261 cédulas de sufragio, tras finalizar el conteo de votos, de la segunda vuelta en Arequipa. Ocurrió en el colegio Mario Vargas Llosa, en el distrito de Mariano Melgar.

El caso se resolvió en menos de 36 horas desde que se detectó el delito en flagrancia. Según el fallo, Miguel Tupayachi fue sentenciado por atentar contra el derecho ciudadano al sufragio y se le impuso cuatro años de pena privativa de libertad.

SERVICIOS COMUNITARIOS

Sin embargo, al no registrar antecedentes penales y tras acogerse a los beneficios contemplados por la ley, la sanción fue convertida en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios en un lugar por definirse, informa Correo.

Según informó la Fiscalía, el sentenciado aprovechó su condición de personero para retirar indebidamente, oculta en una caja de alientos, el material electoral asignado a una mesa de votación, que fue encontrado luego en su vivienda.