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Hace 3 horas

Alarma en Pacasmayo: oleajes anómalos afectan viviendas y comercios del Malecón Grau

Según reportes emitidos por la Marina de Guerra del Perú, las condiciones de mar agitado se mantendrían durante los próximos días. Se recomienda alejarse del litoral.

Foto Correo



El fuerte oleaje anómalo registrado la tarde de ayer causó enorme preocupación entre los moradores y autoridades de la provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad.

Las olas impactaron contra el Malecón Grau, ocasionando considerables daños materiales en viviendas y comercios, y dejando piedras en las áreas de tránsito peatonal.

ALEJARSE DEL LITORAL

Esta mañana, varias familias dejaron sus casas cercanas al malecón y se fueron a otros sectores ante el temor de que se registren nuevos oleajes y que sean más violentos.

Según reportes emitidos por la Marina de Guerra del Perú, las condiciones de mar agitado se mantendrían durante los próximos días. Se recomienda alejarse del litoral.


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