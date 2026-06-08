EsSalud libera de tres años de dolor recurrente a paciente con obstrucción biliar tras colocarle prótesis biodegradable

Especialistas del Hospital Sabogal aplicaron esta técnica por primera vez en el Perú, evitando procedimientos endoscópicos seriales y devolviendo la calidad de vida a una madre emprendedora.

Especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud realizaron por primera vez en el país la colocación de un stent biliar biodegradable, un innovador dispositivo que permite liberar la estenosis del conducto biliar sin necesidad de múltiples procedimientos para el recambio o retiro de prótesis convencionales.

La intervención benefició a la señora Sisi Emperatriz Sánchez (38), madre de tres hijos y emprendedora de San Martín de Porres. La paciente padeció durante tres años de intensos dolores debido a una estenosis biliar benigna, secuela de una cirugía de vesícula compleja por cálculos biliares.

El procedimiento endoscópico, de carácter mínimamente invasivo, duró solo media hora y permitió que la paciente recibiera el alta médica el mismo día del procedimiento, facilitando su rápido retorno al hogar.

La intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario liderado por el Dr. César García Delgado, médico gastroenterólogo con más de 30 años de experiencia en procedimientos endoscópicos biliares. El especialista destacó que este moderno dispositivo representa un importante avance en el tratamiento de enfermedades biliares.

“El principal beneficio de este procedimiento es evitar que el paciente tenga que ingresar repetidas veces a la sala de endoscopia para el recambio de prótesis plásticas tradicionales. Este dispositivo se degrada naturalmente en el organismo en aproximadamente tres meses al cumplir su función terapéutica”, detalló el especialista.

De la sala a su casa

Por su parte, doña Sisi expresó su total agradecimiento a los especialistas de EsSalud. “Me siento más tranquila porque los médicos me han dado la seguridad para seguir adelante en este proceso de salud y que me permitirá retomar mis actividades como emprendedora”, expresó tras agradecer la atención recibida por parte del equipo médico y de enfermería del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud.