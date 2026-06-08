Pisco: intensifican búsqueda de dos pescadores que desaparecieron tras naufragar su embarcación

Según informa Correo, dos pescadores están desaparecidos tras el naufragio de la embarcación artesanal “Carlitos”, que fue hallada varada en la playa Yumaque, en Pisco. Compañeros intensifican las labores para ubicar a Jossimar y Kenny.

La embarcación habría sucumbido ante los fuertes oleajes anómalos que afectan el litoral de la referida provincia desde hace unos días. En las últimas horas, los pescadores localizaron una zapatilla que pertenecería a Jossimar.

LABORES DE BÚSQUEDA

Familiares de los desaparecidos, muy consternados, permanecen en los alrededores de la playa a la espera de buenas noticias luego de las intensas labores de búsqueda. Piden a la Marina de Guerra que los apoye para ubicar a seres queridos.

Las operaciones de búsqueda de Jossimar y Kenny se realizan en la zona comprendida entre las playas Yumaque y La Catedral; los desaparecidos se dedican desde niños a las labores de pesca, acompañaban a sus padres y tíos en las faenas.