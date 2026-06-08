Segunda vuelta: cinco personas fueron intervenidas por diversos delitos electorales en Trujillo

Durante la segunda vuelta electoral se registraron varias incidencias en la ciudad de Trujillo, informó Teresa Cueva, titular de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito. Hubo cinco detenidos.

La magistrada informó que en la mesa de sufragio N.° 028258, ubicada en el colegio Juan Pablo II, en el distrito de Trujillo, efectivos de la Comisaría El Alambre intervinieron a Jhordey Gallo Santos.

Según se conoció, el sujeto rompió la cédula de sufragio que le entregaron para votar y luego la arrojó por una ventana del aula de votación; en ella se habría consignado la frase “Viva el Mrta”.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Dijo también que intervinieron a una señora por el presunto delito de suplantación de identidad. Asimismo, tres mujeres fueron detenidas en el mercado La Hermelinda por vulnerar la Ley Seca.

Otro incidente ocurrió en un colegio del distrito de Víctor Larco, un ciudadano alertó que en la mesa de votación 29101 la tía de su esposa aparecía en el padrón pese a que falleció hace cinco años.