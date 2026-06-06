¿A qué hora se vota en las Elecciones 2026? Conoce el horario oficial para la segunda vuelta presidencial

Los locales de votación abrirán sus puertas a las 7:00 de la mañana este domingo 7 de junio para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en la que los ciudadanos elegirán entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La ONPE informó que la jornada electoral se desarrollará de manera ininterrumpida hasta las 5:00 de la tarde, hora en la que cerrarán las mesas de sufragio a nivel nacional.

Las autoridades electorales recomendaron a los votantes consultar previamente su local de votación y acudir con su DNI para evitar contratiempos durante el proceso.

Asimismo, recordaron que el voto es obligatorio para los ciudadanos habilitados y que no acudir a sufragar puede generar una multa, cuyo monto varía según el distrito de residencia del elector.