Cierran 76 puertos en todo el litoral peruano por oleajes anómalos

La Dirección General de Capitanías dispuso restricciones parciales y totales en terminales marítimos de la costa norte, centro y sur como medida preventiva.

La Dirección General de Capitanías ordenó el cierre de 76 puertos y caletas a nivel nacional debido a la presencia de oleajes anómalos que afectan el litoral peruano. La medida fue adoptada tras los reportes de la Marina de Guerra, que advirtió que estas condiciones marítimas se mantendrán hasta el próximo 11 de junio, representando un riesgo para las actividades pesqueras, portuarias y recreativas.

Según el reporte oficial, 41 terminales marítimos permanecen con cierre parcial y otros 35 han sido clausurados totalmente. Las restricciones buscan salvaguardar la integridad de pescadores, trabajadores portuarios y usuarios de embarcaciones menores, ante el incremento de la altura de las olas y el fuerte oleaje registrado en diversos puntos de la costa.

La zona centro concentra la mayor cantidad de puertos afectados, con 41 terminales bajo restricciones entre cierres parciales y totales. En tanto, la zona norte registra 33 puertos con limitaciones operativas, mientras que en la zona sur solo dos terminales permanecen cerrados completamente. Entre los principales puertos con cierre parcial figuran Paita, Chimbote, Huacho, Supe y Chancay.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

Por otro lado, los cierres totales alcanzan importantes terminales como Salaverry, San Juan, Cerro Azul, Melchorita, así como diversos muelles de Chancay e Ilo. Las autoridades marítimas exhortaron a la población y a los operadores portuarios a respetar las restricciones vigentes y mantenerse informados a través de los comunicados oficiales mientras continúen las condiciones adversas en el mar peruano.