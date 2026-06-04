Al menos cuatro muertos y tres heridos de gravedad deja accidente en carretera de La Libertad

El vehículo que los trasladaba terminó destrozado. El teniente alcalde del centro poblado Marcabal Grande, Enrique Vera, sus dos hijas y el conductor de la camioneta fallecieron la tarde de ayer en un accidente de tránsito.

La tragedia ocurrió en la carretera al distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad. También tres personas resultaron heridas de gravedad; fueron llevadas al Hospital Leoncio Prado de Huamachuco.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del incidente; luego ordenaron el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la División Médico Legal.

Familiares de los fallecidos llegaron al lugar de la tragedia y se mostraron muy consternados. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente; se evalúa si fue por un exceso de velocidad o problemas en la carretera.