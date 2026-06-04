Embarcación naufraga por bajo caudal del río en Loreto: pasajeros fueron rescatados a tiempo

Momentos de tensión vivieron pasajeros de la embarcación "Carlos Antonio", al naufragar cerca de la comunidad de Sarayacu, en la provincia de Ucayali. El accidente se registró debido al bajo nivel de las aguas que presentan varios ríos.

La nave habría impactado contra un banco de arena, provocando el ingreso de agua y su posterior hundimiento. A bordo viajaban varios pasajeros y una importante carga comercial destinada al abastecimiento de localidades de la zona.

LESIONES LEVES

Ante la emergencia, los ocupantes tuvieron que abandonar rápidamente la barca y trasladar parte de la carga a pequeñas lanchas que estaban cerca del lugar, evitando consecuencias mayores y garantizando la seguridad de los pasajeros.

Todas las personas fueron rescatadas oportunamente. No se han reportado heridos de gravedad, solo presentan lesiones. Se conoció que varias pertenencias y parte de la mercadería habrían resultado afectadas por el naufragio.