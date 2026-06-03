Manifestación por la desaparición de un joven derivó en disturbios y tensión en Tarma

Un lamentable incidente se registró en la provincia de Tarma, donde un grupo de ciudadanos que se manifestaba pacíficamente terminó enfrentándose con las autoridades ante la falta de respuestas sobre sus demandas.

La protesta se originó por la desaparición de un joven de 18 años, cuyo paradero se desconoce desde el 11 de abril. Decenas de familiares, amigos y vecinos acudieron hasta una dependencia policial para exigir avances en las labores de búsqueda y obtener información sobre el caso.

La situación se tornó violenta cuando algunos manifestantes comenzaron a lanzar objetos contra los agentes. Ante estas agresiones, las autoridades respondieron para controlar el incidente, generándose enfrentamientos que elevaron la tensión en los alrededores de la sede policial.

EXIGEN JUSTICIA

La situación se agravó cuando una de las personas intervenidas en el marco de las investigaciones era trasladada en un vehículo policial, hecho que generó la desesperación e indignación de los manifestantes, quienes reaccionaron atacando el vehículo de las autoridades.

Como consecuencia de los enfrentamientos, varias personas resultaron afectadas y tuvieron que ser atendidas de emergencia por personal médico. Asimismo, efectivos de la Policía hicieron uso de gases lacrimógenos para intentar controlar la situación.