Reniec instala ventanilla para atención de quechua hablantes en Huancavelica

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instaló las ventanillas y mesa de partes bilingües en la Oficina Registral de Huancavelica en coordinación con la Dirección de Lenguas Indígenas y la Dirección Desconcentrada de Cultura del Ministerio de Cultura, con el objetivo de que los ciudadanos quechua hablantes puedan realizar sus trámites de documentación y registrales, además recibir orientación en su lengua materna.

Esta iniciativa busca que todos los ciudadanos sean identificados y que puedan garantizar sus derechos civiles, políticos y sociales, tales como acceder a servicios públicos como la salud y educación, además ejercer el derecho al sufragio y ser incluidos en programas sociales del Estado.

Reniec instala ventanilla de atención a quechua hablantes en Huancavelica

La entidad registral informó que atenderá a ciudadanos que hablen quechua chanka y castellano en la Oficina Registral (OR) de Huancavelica, ubicada en la avenida San Cristóbal 384. En ese sentido, resaltó que se enfoca en eliminar las barreras de comunicación y que todos los peruanos accedan a los servicios que brinda.

En la ceremonia de inauguración participó el jefe de la Oficina Regional de Huancavelica, Ruber Eber de la Cruz Carrera, y el director de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura Huancavelica, Luis Adolfo Rojas Nieva.

Cabe resaltar que esta ventanilla se implementó en el marco del Modelo de Intervención de Lenguas Indígenas en Servicios Públicos (LISP), conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29735, que promueve el respeto de la diversidad lingüística y cultural en los servicios que ofrecen las entidades públicas.

Seis de cada 10 ciudadanos tienen como lengua materna el quechua en Huancavelica

Según información del Ministerio de Cultura, en Huancavelica seis de cada diez personas tienen al quechua como lengua materna y más del 80% de la población se reconoce como integrante de un pueblo indígena u originario. En ese contexto, la implementación de esta ventanilla bilingüe refleja un paso importante para la atención inclusiva, intercultural y accesible para todos los ciudadanos.

Reniec reafirma su compromiso con las lenguas originarias del Perú. Como parte de esta labor, la institución cuenta con un registro civil bilingüe con más de 16 lenguas originarias, que permite a los peruanos acceder a servicios registrales en su propio idioma. Además, pone a disposición de la población la plataforma digital denominada Sutichay Wawa, una herramienta para conocer los nombres originarios del Perú y el significado de cada uno. Accede a la plataforma en el siguiente enlace.