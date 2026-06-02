La Libertad: Policía señala que usará la fuerza si bloqueos afectan traslado del material electoral

En entrevista con RPP, el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, dijo que se empleará la fuerza si manifestantes que bloquean vías impiden el traslado del material electoral para la segunda vuelta.

Como se sabe, desde hace cuatro días pobladores mantienen cerrada la carretera a la altura de la provincia de Sánchez Carrión; exigen mejor mantenimiento vial para evitar nubes de polvo que provocan contaminación ambiental que afecta su salud.

DERECHO A LA PROTESTA

"La Policía Nacional le garantiza el derecho de protesta a cada ciudadano, pero [...] (no) se pueden exceder en bloquear la vía y perjudicando el negocio, el transporte y paralizan una ciudad", dijo categórico el jefe policial de La Libertad.

"Ahí la Policía utilizará la fuerza, porque este proceso electoral no se puede impedir para nada, porque el interés de una protesta tiene que estar en segundo plano", agregó la autoridad tras una reunión con personal de la ONPE.