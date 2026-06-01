¿El padrón es el mismo en la primera y segunda vuelta?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informa acerca de la elaboración del padrón de las Elecciones Generales 2026, la importancia de este y quienes están contemplados en dicha relación de electores, a puertas de la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio.

La entidad precisa que en el padrón se encuentran los datos de los ciudadanos habilitados para votar en los comicios y resalta que después de su cierre, que se realizó el 14 de octubre de 2025, varios peruanos han actualizado su información en el registro de identidad (DNI) y el registro civil; sin embargo, dichas actualizaciones no alteran el padrón electoral aprobado por el JNE.

Padrón Electoral es el mismo en primera y segunda vuelta

La entidad registral expone que durante la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el padrón electoral se mantiene; por lo tanto, es el mismo, no se modifica. Además, reitera que los datos de los ciudadanos que han sido actualizados fueron remitidos mensualmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De esta manera, el organismo electoral conoce cuáles son las actualizaciones realizadas.

Asimismo, precisa que entre las actualizaciones se encuentran los cambios de domicilio, las defunciones que han sido inscritas ante Reniec y la renovación de fotografías en el DNI realizadas después del cierre del padrón electoral. En ese sentido, señala que esta información puede ser revisada en la página web de Reniec o en este ENLACE. Para acceder a ella, los ciudadanos deberán de ingresar su número de documento.

Importancia del padrón electoral

El Reniec explica que el padrón de las Elecciones Generales 2026 es indispensable para conocer quiénes son los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al sufragio; además, que su elaboración permite garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y seguro.

Asimismo, informa que este documento sirve para que la ONPE organice los locales de votación, distribuya las mesas de sufragio y planifique los recursos o materiales que son necesarios para la jornada electoral.

¿Quiénes están contemplados en el padrón de Elecciones Generales 2026?

La institución señala que en el padrón de las Elecciones Generales 2026 están contemplados los ciudadanos que se encuentran habilitados para votar, tanto en el Perú como en el extranjero. En ese sentido, precisa que este registro incluye a las personas mayores de 18 años y a quienes cumplieron la mayoría de edad hasta el 12 de abril, fecha de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, indica que la información del padrón se elabora con los datos registrados por Reniec hasta su fecha de cierre. Por último, señala que para las Elecciones Generales 2026, 27 325 432 peruanos están habilitados para votar, incluidos los nuevos votantes que alcanzaron la mayoría de edad dentro del plazo establecido.