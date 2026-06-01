Senamhi prevé descenso de temperaturas de hasta -12 °C en la sierra sur

El organismo indicó que este fenómeno estará acompañado de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las temperaturas nocturnas descenderán entre 0 °C y -12 °C en localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar de la sierra sur del país, entre el 2 y el 3 de junio.

Asimismo, se prevén temperaturas mínimas cercanas a -1 °C y -6 °C en zonas situadas sobre los 3.200 metros de altitud. En la sierra central también se espera un descenso de la temperatura nocturna de moderada a fuerte intensidad.

El organismo indicó que este fenómeno estará acompañado de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, además de escasa nubosidad e incremento de la temperatura durante el día. Las regiones que podrían verse afectadas son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura, utilizar ropa de abrigo y proteger especialmente a niños y adultos mayores. También aconsejó consumir bebidas calientes y alimentos que ayuden a mantener la temperatura corporal, así como acudir al establecimiento de salud más cercano en caso de presentar síntomas de infección respiratoria.

(Con información de Andina)