Delegación de profesionales peruanos en ciencia de datos representa al país en el MIT

Un total de 28 estudiantes y profesionales peruanos del programa de formación en ciencia de datos de BREIT viajaron a Boston para participar en una serie de actividades académicas, de investigación y de networking en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), una de las instituciones de ciencia y tecnología más prestigiosas del mundo.

Este viaje forma parte del acuerdo de alianza estratégica que BREIT, una iniciativa de Aporta, la plataforma de innovación e impacto social de Breca, mantiene con el MIT como pilar de su propuesta formativa de clase mundial.

La delegación peruana se sumó a sesiones dictadas por profesores, investigadores y estudiantes de doctorado del Institute for Data, Systems, and Society (IDSS) del MIT, que abarcaban temas como arquitecturas de inteligencia artificial de vanguardia, estudios de causalidad clínica, emprendimiento tecnológico, economía aplicada y equidad algorítmica.

“Este viaje busca algo simple pero poderoso: que los profesionales de BREIT se permitan pensar en grande. Que al estar en el MIT reconozcan que su talento tiene un lugar en la frontera de la ciencia de datos y que pueden construir, desde Perú, soluciones con impacto global y social”, señaló Lucia Haro, gerente de BREIT.

Esta preparación cobra especial relevancia frente al panorama actual: el mercado laboral peruano demanda unas 3,800 posiciones anuales vinculadas a la ciencia de datos, pero la oferta formativa apenas llega a los 1,100 egresados. “Esto genera un déficit de 2,700 especialistas analíticos en el país, un vacío que impacta directamente a sectores clave como banca, seguros, retail, minería y telecomunicaciones, que hoy lideran la búsqueda de este talento”, precisó Lucia Haro.

Ciencia en el corazón del MIT: lo que aprendió la delegación

La delegación tuvo la oportunidad de conocer de cerca cómo el MIT aborda algunos de los principales desafíos actuales desde la ciencia, la tecnología y la innovación. A través de sesiones con profesores, investigadores y estudiantes, exploraron temas como inteligencia artificial, salud, ciencia de datos y nuevas formas de aplicar el conocimiento para generar impacto.

La experiencia también permitió entender cómo el MIT impulsa el emprendimiento y la investigación con un enfoque basado en la experimentación, el aprendizaje constante y la búsqueda de soluciones a problemas reales. Más allá de los contenidos, la visita mostró una forma de pensar donde la colaboración y la innovación son parte central del proceso.

Lo que significa para el Perú

“El viaje al MIT es parte de la respuesta de BREIT a ese desafío: no basta con enseñar herramientas, hay que conectar a los profesionales peruanos con quienes las investigan y las construyen”, explicó Lucia Haro, quien destacó que los 28 participantes regresan con acceso directo a una de las redes académicas más influyentes del mundo, con una comprensión de primera mano de cómo se hace ciencia de datos al más alto nivel y con la convicción de que el talento peruano está a la altura del reto global.

Sobre BREIT

Cabe señalar que BREIT tiene como propósito contribuir a la formación de profesionales en ciencia de datos en el país, a través de su programa de desarrollo de talento en ciencia de datos y habilidades globales. Desde 2019, cuenta con una alianza estratégica con el MIT Institute for Data, Systems, and Society (IDSS) , que respalda una formación de clase mundial bajo estándares académicos y metodológicos de excelencia internacional.