¡Tragedia en Arequipa! Mujer murió tras brutal ataque de perros en plena vía pública

Autoridades reportan miles de casos de mordeduras de perros en Arequipa tras la tragedia que terminó con la muerte de una adulta mayor.

Un lamentable suceso se registró en la región de Arequipa, luego de que Aurora Barrera Huanca de Montoya, de 72 años, fuera víctima de un violento ataque por parte de una jauría de perros.

El hecho ocurrió en la asociación de vivienda San Pedro y San Pablo, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, lugar al que la mujer acudía con frecuencia para supervisar unos terrenos y realizar labores de remoción de tierra.

Fue en esas circunstancias que, al encontrarse sola y en una situación de vulnerabilidad, fue atacada por varios canes de manera simultánea. La víctima no pudo defenderse de las mordeduras y sufrió graves heridas, siendo posteriormente auxiliada por vecinos de la zona, quienes acudieron en su ayuda tras percatarse de lo ocurrido.

RECIBIÓ AUXILIO

Tras el ataque, vecinos del sector acudieron de inmediato a auxiliar a la mujer solicitando apoyo de emergencia. Hasta el lugar llegó una ambulancia de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; sin embargo, los paramédicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba en el rostro, la cabeza y las extremidades.

Este caso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes denuncian un incremento de perros que permanecen en las calles sin control. Asimismo, según información de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, se han registrado al menos 3,500 mordeduras de perros en lo que va del año en Arequipa.