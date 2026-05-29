Tacna: sujetos fuertemente armados irrumpen en vivienda y roban 100 000 dólares a familia

Delincuentes irrumpieron en una vivienda de la asociación Señor de Locumba en Tacna. Tras amenazar y maniatar a los tres miembros de la familia, se llevaron 100 mil dólares; según las víctimas, el dinero era producto de la venta de un terreno.

Gladys A.V. (63) contó que anoche, alrededor de las 7 horas, estaba en su casa junto a su esposo e hija, cuando tocaron la puerta y, al abrir, ingresaron cinco sujetos que los apuntaron con pistolas y exigieron la entrega del dinero que tenían.

ENTORNO FAMILIAR

Tras atarlos de pies y manos, se llevaron el dinero, documentos del inmueble y dos teléfonos celulares. Cuando los asaltantes se retiraron, recién pudieron liberarse de sus ataduras e inmediatamente pusieron la denuncia en la comisaría.

Los policías que investigan el caso sospechan que la información sobre el dinero en la casa, que lo tenían guardado desde hace un mes, pudo salir del entorno familiar, por lo que citaron a declarar varios sobrinos, primos y tíos de los agraviados.