Capturan a 11 integrantes de “Los Miserables de Trujillo”: tenían armas, municiones y explosivos

En un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo a 11 presuntos integrantes de la banda criminal “Los Miserables de Trujillo”, en la vía de Evitamiento del centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, región La Libertad.

Trascendió que los detenidos, varios de ellos con antecedentes por robo, homicidio y extorsión, serían remanentes de las redes delictivas “Los Malditos del Triunfo”, “Los Canallas”, “Los 80” y “Los Sicarios de Cuchillo”.

POSESIÓN DE UN TERRENO

Fueron intervenidos cuando pretendían tomar posesión de un terreno de manera ilegal. Se les decomisó dos pistolas, municiones, seis artefactos explosivos, paquetes de marihuana, nueve celulares, dinero en efectivo y seis vehículos.

Se conoció que los once detenidos estarían presuntamente implicados en delitos contra la seguridad pública, porte ilegal de armas, municiones y material explosivo, y contra la salud pública, por tráfico ilícito de drogas.