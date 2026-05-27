De la reacción a la prevención: ANIN fortalece la resiliencia climática del Perú con el nuevo radar del Sistema de Alerta Temprana

El Perú continúa avanzando en el desarrollo de herramientas modernas para enfrentar inundaciones y lluvias intensas. Si bien la infraestructura tradicional, como las defensas ribereñas y los sistemas de drenaje, es fundamental, estas obras por sí solas no eliminan los riesgos climáticos. Bajo esta premisa, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) presentó los avances clave en la implementación del nuevo Sistema de Alerta Temprana (SAT), un esfuerzo diseñado con la asistencia técnica del Equipo de Entrega del Reino Unido (UKDT), para fortalecer la preparación antes de que ocurran las emergencias.

La presentación tuvo lugar en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura, donde la ANIN realizó una demostración en vivo del funcionamiento del moderno radar meteorológico WRM200 y sus plataformas de monitoreo. Esta intervención integral representa una inversión superior a los 80 millones de soles y beneficiará directamente a más de 800 mil habitantes de zonas históricamente vulnerables al Fenómeno El Niño.

El radar de Piura no operará de manera aislada, en un futuro será parte de una red nacional conformada por ocho equipos que potenciarán la vigilancia climática en todo el país. Durante la presentación, el vocero de la ANIN, Miguel Yamazaki, destacó la importancia de esta estrategia integral en la gestión de riesgos: “Este sistema marca un antes y un después; es el paso de un Estado reactivo a un Estado que se anticipa a los hechos. Cuando la información llega a tiempo, la vida se protege mejor”.

Un factor clave en la materialización de este proyecto es la participación del Equipo de Entrega del Reino Unido (UKDT), consorcio británico conformado por las firmas internacionales Mace, Arup y Gleeds. Este equipo brinda asistencia técnica estratégica para el desarrollo de los componentes del SAT, garantizando altos estándares internacionales. Su intervención representa un paso significativo en el esfuerzo del Perú por diseñar soluciones preventivas que fortalezcan la capacidad de preparación ante desastres, brindando un respaldo integral a las zonas históricamente más golpeadas por el Fenómeno El Niño.

Un sistema diseñado para no detenerse

El SAT integral está siendo diseñado bajo los principios de la iniciativa Early Warnings for All de las Naciones Unidas. A futuro, el sistema contempla la integración de monitoreo meteorológico automatizado, sirenas de emergencia y alertas por sistemas de mensajería local. Uno de sus mayores atributos es que la tecnología está preparada para mantener su continuidad operativa frente a desastres, asegurando que las funciones de coordinación no se interrumpan en los momentos más críticos.

Para Iñigo Ruíz-Apilánez, director del programa UKDT, este avance es clave para la sostenibilidad del país: “Fortalecer las capacidades de alerta temprana ayuda a mejorar la preparación, facilita respuestas más rápidas y contribuye a construir mayor resiliencia en el tiempo”.

La efectividad del sistema dependerá de un sólido trabajo interinstitucional y social. Mientras que el SENAMHI asumirá la operación técnica del monitoreo, el INDECI tendrá un rol clave en la difusión de las alertas a la comunidad. Sin embargo, las autoridades coinciden en que la infraestructura tecnológica por sí sola no elimina el riesgo. La participación comunitaria será el eslabón fundamental; asegurar que la población comprenda las alertas y sepa cómo reaccionar será decisivo para salvar vidas y proteger las actividades productivas de la región.

Asimismo, la ANIN informó que ya está en curso una procura internacional para completar la implementación integral de los SAT en Piura, Ica y Tumbes.

Además de fortalecer la preparación ante emergencias, los sistemas de gestión de inundaciones y alerta temprana pueden contribuir a la resiliencia económica de largo plazo, protegiendo actividades productivas, reduciendo pérdidas y generando condiciones más seguras para que las comunidades continúen invirtiendo en su futuro.