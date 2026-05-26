Recomendaciones para una alimentación saludable en adultos mayores

La nutricionista Margarita Aguilar indicó que la alimentación es muy importante, pero también la compañía y el apoyo de los hijos.

La alimentación saludable cumple un papel importante en el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores, ya que permite fortalecer el sistema inmunológico y contribuir a la prevención de enfermedades crónicas. Así lo señaló la nutricionista licenciada Margarita Aguilar, quien brindó una serie de recomendaciones para mantener una nutrición adecuada en esta etapa de la vida.

La especialista explicó que los adultos mayores requieren un adecuado consumo de proteínas para disminuir el riesgo de desarrollar sarcopenia, una condición asociada a la pérdida progresiva de masa muscular. En ese sentido, indicó que alimentos como el pollo y el huevo sancochado pueden formar parte de la dieta diaria, debido a que facilitan la digestión y aportan nutrientes esenciales.

Asimismo, destacó que una alimentación equilibrada debe ir acompañada de actividad física, ya que ambas contribuyen a mantener la fuerza y mejorar la salud general de las personas mayores.

Aguilar también resaltó la importancia del acompañamiento familiar durante las comidas. Señaló que, además de una adecuada alimentación, la compañía y el apoyo emocional de los hijos o familiares pueden influir positivamente en el bienestar de los adultos mayores y evitar que se sientan solos.

MÁS RECOMENDACIONES

Entre otras recomendaciones, indicó que se puede complementar las comidas con una cucharada de aceite de oliva y adaptar la consistencia de los alimentos según las necesidades de cada persona. Por ejemplo, si existen dificultades para masticar, las proteínas, menestras o verduras pueden prepararse en forma de puré o licuarse.

Finalmente, recomendó mantener las tres comidas principales del día o fraccionarlas según cada caso, procurando cubrir los requerimientos nutricionales necesarios, y evitar alimentos con alto contenido de sodio, como productos envasados, mermeladas o embutidos.